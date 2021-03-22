Политолог Гогуадзе: Деменция Байдена оказалась заразной 



Санкт-Петербург, 22 марта. Американские власти за одну неделю умудрились нахамить не только России, но и Китаю. Как Байден смог сделать из Китая и России главных врагов США и к чему может привести президентство Байдена, рассказал политолог Марат Гогуадзе в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Исторически сложилось, что для демократов США главным врагом является Россия, а для республиканцев — Китай. Но деменция Байдена оказалась заразной. Американские переговорщики, которые ведут диалог с Китаем, пытаются действовать с позиции силы. Это и привело к тому, что США сделали своими главными врагами и Китай, и Россию», — объяснил Марат Гогуадзе.

Политолог подчеркнул, что Китаю и России ничего не остается, кроме как объединить свои силы. Наряду с этим эксперт рассказал, к чему может привести президентство Джо Байдена.

«Байден является клиническим убийцей. Не отдавая отчет своим мыслям в связи с заболеванием, он может спровоцировать конфликт и убийства в громаднейших масштабах. То есть Байден когда угодно может дать указания армии напасть на любую страну. Это приведет к катастрофическим последствиям. Кто может дать гарантию, что он не нажмет красную кнопку? Никто!» — высказался Марат Гогуадзе.

Ранее ФАН сообщал, по мнению Санакоева, стратегическая цель Запада — поссорить Россию и Китай.

