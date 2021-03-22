«JourФак Манукяна». Дерзкий Джо Байден и «Крымская весна» в Лужниках. ФАН-ТВ

Почувствовавший себя настоящим ковбоем Джо Байден напрочь позабыл о языке дипломатии и высказал в адрес Владимира Путина слова, неподобающие главе большого государства.

В ответ на беспочвенные обвинения Владимир Путин пожелал своему американскому коллеге здоровья, а заодно пригласил его пообщаться в прямом эфире. Байден не нашел в своем текущем графике времени для дискуссии и решил полететь в деловую поездку по Штатам, где время восхождения по трапу на пути к борту №1 дважды споткнулся и один раз упал. Американский президент стал объектом насмешек по всему миру.

А в это время в Москве впервые за год с момента введения коронавирусных ограничений в Лужниках состоялся посвященный седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией концерт с участием звезд российского шоу-бизнеса: Полины Гагариной, Стаса Михайлова, Николая Баскова, Сергея Лазарева, Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной и других артистов. Со своим приветственным словом к десяткам тысяч россиян на трибунах выступил и президент России. Пришедшие на стадион люди показали всему миру, что, несмотря на критику Запада и санкции из-за референдума в Крыму, люди не готовы отдавать ни пяди вернувшейся к нам в 2014 году русской земли.