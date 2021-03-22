Саратовские следователи проверят банк, в который заносили неходячую пенсионерку

Саратов, 22 марта. Видео, на котором мужчина заносит в банковское отделение свою тещу, попало в поле зрения следователей. Прокуратура организовала проверку предоставляемых услуг.

По данным следствия, карту женщины, на которую приходит пенсия, заблокировали из-за непогашенного кредита погибшего сына. Чтобы ее разблокировать, пострадавшей необходимо было лично явиться в банк. Из-за перелома шейки бедра пенсионерка не может ходить, а услуга по выезду сотрудника на дом, указанная на сайте, в реальности оказалась недоступной.

В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка соответствия заявленной информации и предоставляемых банковской организацией услуг женщине при наличии у нее заболевания, а также отказа в обслуживании в дистанционном формате.

Представители банка прокомментировали инцидент.