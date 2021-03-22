Трудный подъем по утрам может свидетельствовать о нарушениях в организме

Москва, 22 марта. Сомнолог Елена Царева предупредила об опасности, грозящей людям, которые с трудом начинают новый день. Сложное пробуждение может быть сигналом сбоя в работе организма.

Одним из нарушений может быть апноэ сна. Чаще всего это случается с храпящими людьми, пояснила Царева «Радио 1». Если после пробуждения болит голова, нужно проверить, не было ли остановок дыхания во сне. Головную боль может вызывать гипоксия. Опасность зависит от количества и продолжительности остановок дыхания, отметила врач.

Непроизвольное подергивание ног во сне также может послужить причиной трудного подъема. Движения ног вызывает подбуживание мозга, это влияет на качество и глубину сна. Семейным парам сомнолог посоветовала укрываться разными одеялами. У каждого будет свой теплообмен, одеяло можно выбрать по своему вкусу, пояснила Царева. Понять причины нарушений сна поможет исследование у специалиста.

Хронический недосып может привести к смертельному исходу, предупредила врач-сомнолог Ольга Курушина. Необратимые нарушения в работе мозга начинаются на пятые-шестые сутки бессонницы.