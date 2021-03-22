Поступок Басты и Лободы в детском «Голосе» вызвал у зрителей «испанский стыд»

Москва, 22 марта. Зрители шоу «Голос.Дети» обрушились на рэпера Басту и певицу Светлану Лободу из-за их пренебрежительного отношения к молодому коллеге Егору Криду.

Зрителей шоу возмутил инцидент, произошедший во время «слепых прослушиваний». Конкурсант Владислав Тюкин впечатлил Лободу исполнением песни Feelings. Певица повернулась к вокалисту, который, по ее мнению, «умеет владеть звуком».

Подачу юного артиста оценил и Баста (Василий Вакуленко). Он поблагодарил родителей конкурсанта и его педагогов за развитие такого выдающегося таланта. А затем предложил Тюкину обняться с будущей наставницей.

В разговор вмешался Крид. Исполнитель захотел вставить свое слово и высказаться о выступлении.

«А можно я скажу?» — произнес он, на что получил отрицательный ответ Басты.

Сцена, показанная в эфире Первого канала, возмутила пользователей Сети. Они признались, что поступок Басты и Лободы вызвал у них «испанский стыд». Криду посоветовали поставить коллег на место.

«Егор, не позволяй им такое, ты должен стать воином, а то там засиделись двое старых наставников»; «Егору не дали сказать, что за неуважение», — написали зрители в комментариях на YouTube.

Лобода на этапе «слепых прослушиваний» не повернулась к «девочке с хрустальным голосом» — 14-летней Елене Чесноковой, которой удалось поразить зрителей. Не выбрали конкурсантку и коллеги певицы.