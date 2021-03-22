Следователь из Башкирии спас троих детей из объятого огнем дома

Уфа, 22 марта. Следователь Баймакского района Тимур Калимуллин бесстрашно ринулся в горящую квартиру и вынес оттуда троих детей.

Пожар вспыхнул в одном из домов Баймака в ноябре прошлого года. Тимур одним из первых заметил возгорание. Он незамедлительно бросился на помощь жильцам, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейский проник в квартиру вместе с подъехавшими спасателями и заметил на балконе детей. Пробираясь ползком через огонь, он на руках вынес двоих малышей, затем отправился за третьим. Пожарные в это время эвакуировали еще двоих подростков и пожилого мужчину.

Благодаря смелости Тимура Калимуллина и действиям спасателей, в пожаре никто не погиб. Скромный следователь никому не рассказал о своем поступке. Позже в пресс-службу МВД поступило благодарное сообщение от пострадавшей женщины.

Провалившегося под лед ребенка спасла 75-летняя жительница Приозерска, сообщает ФАН.