Москва, 22 марта. Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» поможет снизить уровень смертности от COVID-19 и число тяжело больных, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» не заменит две дозы «Спутника V», заявил директор центра, разработавшего оба препарата.

«Этот препарат будет явно понижать количество летальных и тяжелых случаев, но говорить о том, что он полностью заменит „Спутник V“ нельзя ни в коем случае», — подчеркнул Гинцбург.

"Лайт" в названии препарата означает облегченная, она содержит ту часть препарата, которая построена на аденовирусе 26-го типа. Для выработки иммунитета достаточно одной дозы.

Вакцина «Спутник Лайт» входит в линейку препаратов «Спутник», разработанную специалистами центра Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ученые имеют разрешение на третью фазу испытаний препарата, завершение которой планируется к концу января 2022 года. Исследование будет проводиться на двух группах добровольцев с применением плацебо.