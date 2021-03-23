Киев урежет пенсии сотням тысяч украинцев

Министерство социальной политики Украины (МСПУ) объявило о новой масштабной акции по сокращению пенсионных выплат для целого ряда категорий граждан, проживающих на территории от Ужгорода до Мариуполя. Согласно официальной информации, в ближайшее время сумма материального обеспечения пожилых людей, а также лиц с ограниченными возможностями «незначительно снизится». Украинские власти пообещали в обозримом будущем «найти пути поддержания жизни и благосостояния наиболее незащищенных слоев населения». По мнению скептиков, это обещание в условиях отсутствия в казне соответствующих средств попросту невыполнимо. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

На днях на заседании Пенсионного форума в Киеве глава МСПУ Марина Лазебная выступила с поистине сенсационным признанием. По ее словам, в данный момент страна испытывает «огромные финансовые сложности», преодоление которых «потребует дополнительного времени и отречения». Характеризуя упомянутые сложности, Марина Владимировна констатировала буквально следующее:

«Пенсионный фонд [Украины] не наполняется деньгами, число работоспособных граждан в нашей стране сокращается, а количество пенсионеров растет. Что мы можем сделать в таких условиях?»

И тут же дала ответ на свой вопрос:

«Если сейчас наши пенсионеры получают почти 29% от своей последней зарплаты, то уже скоро эти показатели будут урезаны до 18%».

Любопытно, что организаторы украинского Пенсионного форума, являющегося крупнейшей региональной экспертной площадкой, поспешили по-своему интерпретировать слова министра.

«Никто не собирается отнимать у наших пенсионеров и других социально необеспеченных граждан деньги, — сказал Федеральному агентству новостей на основе полной конфиденциальности один из организаторов мероприятия. — Киев заинтересован в том, чтобы максимально «смягчить удар от непопулярных мер». Вероятно, многие получатели выплат поначалу действительно столкнутся с тем, что на их регулярные счета придут минимальные суммы, но государство наверняка рано или поздно найдет возможность компенсировать им подобные убытки».

Не найдет, предполагают независимые эксперты.

«Уровень безработицы на Украине шокирует: в этой стране каждый третий житель в возрасте от 16 до 60 лет не имеет стабильного источника доходов, — отметил в комментарии корреспонденту ФАН европейский наблюдатель Александр Митц. — Соответственно, в структуры украинского пенсионного фонда не поступают необходимые средства. На этом фоне команде [президента Владимира] Зеленского и [премьер-министра Дениса] Шмыгаля явно не стоит рассчитывать на помощь Запада: и Вашингтон, и Брюссель намерены выделять Украине деньги исключительно на взаимовыгодные проекты. О дополнительных социальных инвестициях здесь не может быть и речи».

Сколько именно получателей пенсий, субсидий и других социальных льгот будут фактически ущемлены в своих правах, пока не сообщается. Предполагается, что речь может идти о сотнях тысяч человек.

«Кто-то просто перестанет получать повышенную пенсию, а кто-то недосчитается в своих платежных документах 200-300 гривен, — предположил киевский экономист Валерий Наумов. — Трудно сказать, будут ли наши сограждане устраивать в данном контексте новый «майдан»: сейчас в центре украинской столицы свое несогласие с позицией властей демонстрируют исключительно радикалы и неонацисты. Однако команде действующего президента Зеленского стоит помнить, что пенсионеры составляют едва ли не львиную долю электората: непопулярные меры здесь могут резко снизить и без того минимальные рейтинги нынешнего руководителя Украины».

Как бы там ни было, а премьер-министр Украины Денис Шмыгаль несколько дней назад выступил с заявлением, которое может усугубить и без того накаленную обстановку.

«Лет через 15 мы вообще не сможем платить пенсии, — подчеркнул он. — Будет мало работоспособных людей и много пенсионеров. Всех обеспечить не сможем».

Следует особо отметить, что уже сегодня абсолютное большинство украинских пенсионеров находятся на грани полной нищеты и голода.