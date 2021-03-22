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Генерал Липовой рассказал, почему Россия не позволит реабилитировать нацизм

Генерал Липовой рассказал, почему Россия не позволит реабилитировать нацизм

Москва, 22 марта. Россия не позволит реабилитировать нацистов, от рук которых в прошлом веке погибли миллионы людей, заявил Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

Особое подразделение, занимающееся расследованиями дел, связанных с реабилитацией нацизма и искажением исторических фактов, было создано в Следственном комитете России в сентябре прошлого года, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости. По его словам, в настоящее время многими зарубежными политическими деятелями осуществляются попытки переиначить историю посредством принижения роли СССР во Второй мировой войне и пересмотра результатов Нюрнбергского трибунала, что также принимается во внимание новым подразделением.

Свежие подробности зверств гитлеровских захватчиков появляются и сейчас, несмотря на то, что Великая Отечественная война завершилась свыше 70 лет назад, отметил председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой РФ генерал-майор Сергей Липовой в комментарии для Федерального агентства новостей. По его словам, нынешнее поколение россиян не имеет права забывать о тех событиях, так как это будет предательством памяти погибших от рук нацистов людей.

«Преступники должны быть наказаны. Все, без исключения. Позор таких преступлений не покроет даже смерть. Им нет и не должно быть оправдания и прощения», — сказал Липовой о гитлеровских захватчиках.

Нет прощения и тем, кто в нынешнее время пытается исказить историю человечества и обелить нацистов, убивших миллионы людей, подчеркнул эксперт. Россия не позволит оправдать преступников и скрыть их злодеяния, добавил он.

«Мы не позволим реабилитировать фашизм. Убийцы, изверги и подонки останутся таковыми, мы не позволим скрыть их истинное лицо и истинные мотивы, и те, кто пытается это сделать — тоже будут привлечены к ответственности, как преступники и предатели», — констатировал генерал-майор.

Ранее стало известно, что лица, опубликовавшие в прошлом году на портале «Бессмертный полк» фотографии нацистских преступников, были привлечены к ответственности.

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