Финансовый аналитик рассказал, как изменится жизнь россиян в случае блокировки SWIFT

Запад, несмотря на давление Госдепа США, не отключит Россию от международной межбанковской системы SWIFT, заявил в беседе с ФАН экономист Алексей Коренев. Но если подобное и произойдет, это не приведет к параличу финансовой системы России, уверен аналитик.

«Разговоры о том, что Россию могут отключить от SWIFT, ведутся уже много лет. Эта тема постоянно всплывает, когда у нас обостряются отношения со странами Запада, затем отходит на второй план, а при угрозе новых санкций реанимируется вновь», — напомнил Коренев.

Аналитик уточнил, что SWIFT — это не система платежей, а информационная система, которая позволяет оперативно обмениваться информацией о тех или иных платежах. Ее использование, конечно, сказывается на скорости прохождения платежей и снижает стоимость транзакций. Тем не менее, отключение от SWIFT не приведет к параличу финансовой системы России, заметил эксперт.

Просто нам придется при внешних расчетах обмениваться с иностранными агентами не с помощью высокоскоростного и отлаженного канала, а по другим каналам, ожидая подтверждения прихода платежа. Цепочка замедлится и, возможно, станет более дорогой, так как страховые компании начнут включать в стоимость страховки риски задержки или непоступления платежа. Страховые компании реагируют на подобные вещи первыми, добавил собеседник ФАН.

В целом, по словам финансового специалиста, при блокировке SWIFT катастрофы не произойдет, хотя процесс немного усложнится. До сих пор России всегда удавалось в той или иной степени адаптироваться к давлению со стороны Запада. Из санкций мы выходим с теми или иными потерями благополучно, а в сельском хозяйстве у нас с этим делом и вовсе красота: мы по большей части смогли заместить импорт.

«Вероятность отключения России от SWIFT не так уж и высока, потому что подобное отключение ударит не только по российской финансовой системе. Это нанесет удар и по западным контрагентам. Те, кто работает с нами, будут категорически против, ведь для них расчеты с российскими компаниями также усложнятся и подорожают. Они столкнутся с тем же, с чем столкнемся мы, но, возможно, в меньшей степени», — добавил Коренев.

Финансовый аналитик рассказал, что доля во внешнем обороте крупных западных компаний, приходящаяся на Россию, относительно невелика. Для нас Китай, ЕС и даже США — достаточно крупные торговые партнеры. Во внешнем торговом обороте Соединенных Штатов на Россию приходится менее одного процента. В Америке пострадают отдельные торговые компании, но в целом для нее ущерб будет также невелик.

«Хитрецы-американцы добились того, что весь мир рассчитывается в долларах. Страховые компании страхуют подобные сделки на лучших условиях, чем платежи в национальных валютах, — подчеркнул Коренев. — Второй важный момент — расчеты в нацвалютах упираются в дисбаланс товаров при внешней торговле. К примеру, Турции мы продаем в разы больше, чем они — России, и у турок просто нет необходимого количества рублей. Сальдо — в пользу России, и лир у нас тоже кот наплакал».

При этом, по мнению собеседника ФАН, Европа, Азия, Россия, страны Ближнего Востока хотят избавиться от доллара. Иран давно отключен от долларовой системы, и мы торгуем с ним с использованием российской валюты. В целом же тенденция ухода от доллара в мире наметилась давно.

«Количество расчетов в долларах между Россией и Китаем уменьшается. В расчетах между нашими странами выросли доли евро, юаня и рубля. Хотя китайцы от доллара окончательно не уходят, объем американской валюты занимает все еще значительную долю — более трети», — отметил экономист.

Алексей Коренев назвал характерным, что еще в разгар торговых войн между государствами Дальнего Востока и США первые с подачи Китая организовали свой внутренний консорциум, где торговые обороты между государствами проводили без доллара. Эта система работает уже порядка года. Аналитик заметил, что обороты торговли между КНР, Тайванем и Сингапуром, с одной стороны, и США, с другой, — сумасшедшие, и Вашингтону не выгодно терять долю доллара при расчетах.

Сейчас американцы противостоят уходу от их валюты, и администрация Джо Байдена пытается «дружить» с Азией.

«Государства, которые регулярно попадают под санкции США, уходят от доллара быстрее. После того как Дональд Трамп ввел санкции против стран Европы, те стали активно налаживать торговые связи без использования доллара, в том числе с Россией. Евро потеснило доллары США. Весь мир «наелся» валютой США, все ощутили, что однополярная система вредна: американцы злоупотребляют финансовой властью и давят с помощью валюты на другие государства», — подвел итог Алексей Коренев.

Процесс ухода от доллара растянется на много лет, но этот процесс неотвратим, резюмировал экономист: доля доллара в расчетах будет неизменно снижаться.