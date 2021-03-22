СК начал проверку после драки слонов во время шоу в Казани

Казань, 22 марта. Инцидент со «взбесившимися» слонами во время выступления в цирке в Казани стал основанием для начала проверки. Этим случаем заинтересовались сотрудники СК и прокуратуры.

Следователи намерены изучить условия содержания животных. Кроме того, правоохранители опросят работников культурного заведения, в том числе и дрессировщиков. СК планирует выяснить, кто и почему допустил у слонов вспышку агрессии на глазах у зрителей, сообщил источник ФАН.

Два слона во время выступления устроили между собой драку, а затем попытались выйти за пределы манежа. Вмешательство цирковых работников позволило избежать серьезных последствий.