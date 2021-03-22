«Ливию надо знать изнутри»: Максим Шугалей назвал недостоверным доклад экспертов ООН

Москва, 22 марта. Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей раскритиковал отчет группы экспертов ООН по Ливии.

Российский социолог направил письмо представителям организации, в котором указал на недостоверность приведенных данных.

«Очевидно, что экспертам ООН не показали почти ничего из реально происходящего в стране. Иначе говоря, не допустили до информации», — говорится в обращении.

Шугалей отметил, что авторы составили 555-страничный документ на основе анонимных источников информации и опубликованных в прессе вбросах.

«О каких реальных выводах может идти речь при использовании недостоверных источников информации? И это при том, что на основе доклада вынесут резолюции, влияющие на судьбы миллионов ливийцев», — написал социолог.

Ученый возмутился, что специалисты ООН объясняли якобы влияние России на Ливию с помощью материалов, распространяемых интернет-СМИ «Медуза», «Проект» и «Досье». По его словам, эти издания регулярно преднамеренно искажают данные о деятельности РФ.

При этом международная организация не обратилась за консультацией к самому социологу, который лично проводил исследования в североафриканской стране. Более того, он более полутора лет провел в ливийской тюрьме «Митига», куда его заключили за профессиональную деятельность.

«Я был в Ливии долго, время пребывания в тюрьме казалось еще более бесконечным. Но я там был. И даже понимая, что рискую жизнью, я все равно работал, встречался с людьми, разговаривал и систематизировал все, что узнал. Это трудно и временами страшно. И не умаляя достоинств экспертов, готовивших доклад, все же хочу сказать: Ливию, как и любую страну, надо знать изнутри, а не полагаться на внешние и внутренние источники», — заключил письмо ученый.

Опубликованный отчет ранее разбирала редакция Федерального агентства новостей. Выяснилось, что составители документа пытались обвинить Россию в якобы нарушении оружейного эмбарго Совбеза ООН и отправке бойцов «ЧВК Вагнера» в Ливию на основании постов в Twitter, фотографий, место съемки которых невозможно определить, а также развенчанных уже фейках.