Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Африка

Египет планирует использовать Сомали для разрешения кризиса по эфиопской плотине

Египет планирует использовать Сомали для разрешения кризиса по эфиопской плотине

Каир, 22 марта. Глава МИД Египта Самех Шукри встретился с коллегой из Сомали Мохамедом Абдель-Раззаком и министром по делам президента республики Хасаном Моаллем Халифом.

Политики обсудили двусторонние отношения государств, а также региональную повестку, сообщил пресс-секретарь диппредставительства Ахмед Хафез.

Местные СМИ связывают визит восточноафриканских политиков с попыткой Каира стабилизировать ситуацию по Великой эфиопской плотине «Возрождение» (Хидасэ). Издания предполагают, что Сомали может сыграть важную роль в разрешении конфликта между странами-участницами.

В марте 2020 года Могадишо заняло нейтральную позицию в отношении спора Египта, Судана и Эфиопии по эксплуатации дамбы. Однако правительство республики заявило о готовности выступить в качестве посредника для урегулирования кризиса.

В начале текущего месяца посол Сомали в Каире Элиас Шейх Омар встретился с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси. В рамках переговоров стороны подтвердили заинтересованность в укреплении отношений между странами.

Экспертное сообщество заявляет, что сейчас Египет нацелен на расширение влияния среди соседей Эфиопии. Тем временем министр ирригации государства осудил Аддис-Абебу за односторонние действия по заполнению плотины «Возрождение».

Новости партнеров