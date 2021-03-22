Египет планирует использовать Сомали для разрешения кризиса по эфиопской плотине

Каир, 22 марта. Глава МИД Египта Самех Шукри встретился с коллегой из Сомали Мохамедом Абдель-Раззаком и министром по делам президента республики Хасаном Моаллем Халифом.

Политики обсудили двусторонние отношения государств, а также региональную повестку, сообщил пресс-секретарь диппредставительства Ахмед Хафез.

يحدث الآن... وزير الخارجية #سامح_شكري يستقبل كل من وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي ووزير الدولة الصومالي لشئون رئاسة الجمهورية، وذلك من أجل التباحث حول تعزيز العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية. pic.twitter.com/0BJXVIMZWM — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) March 22, 2021

Местные СМИ связывают визит восточноафриканских политиков с попыткой Каира стабилизировать ситуацию по Великой эфиопской плотине «Возрождение» (Хидасэ). Издания предполагают, что Сомали может сыграть важную роль в разрешении конфликта между странами-участницами.

В марте 2020 года Могадишо заняло нейтральную позицию в отношении спора Египта, Судана и Эфиопии по эксплуатации дамбы. Однако правительство республики заявило о готовности выступить в качестве посредника для урегулирования кризиса.

В начале текущего месяца посол Сомали в Каире Элиас Шейх Омар встретился с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси. В рамках переговоров стороны подтвердили заинтересованность в укреплении отношений между странами.

Экспертное сообщество заявляет, что сейчас Египет нацелен на расширение влияния среди соседей Эфиопии. Тем временем министр ирригации государства осудил Аддис-Абебу за односторонние действия по заполнению плотины «Возрождение».