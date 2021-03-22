Алла Пугачева публично призналась Максиму Галкину в любви

Москва, 22 марта. Народная артистка СССР Алла Пугачева заявила, что питает сильные чувства к юмористу Максиму Галкину, с которым состоит в браке десять лет.

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева устроила вечеринку в честь своего 30-летия. Она пригласила на праздник весь столичный бомонд. Своим присутствием Ивлееву порадовала 71-летняя Алла Борисовна.

Певица блистала среди гостей в экстремально коротких шортах и полупрозрачной юбке. На голове у артистки красовалась шляпа-ободок. Журналисты программы «Ты не поверишь!» поинтересовались, не замерзла ли Примадонна в таком наряде.

«Нас любовь греет», — ответила Пугачева.

На этой вечеринке Аллу Борисовну ждало много сюрпризов. Она познакомилась с молодым поколением артистов — тиктокером Даней Милохиным и Алексеем Узенюком (Элджеем). С последним звезда активно фотографировалась и о чем-то беседовала. Позднее поклонники рэпера предположили, что он станет новым фаворитом Пугачевой, поскольку народная артистка питает слабость к молодым мужчинам.

Но, судя по всему, в отношениях Пугачевой и Галкина все хорошо и звезда сцены по-прежнему любит мужа. Вместе с юмористом они воспитывают близняшек Лизу и Гарри, которые в сентябре 2020-го пошли в первый класс.