СМИ Болгарии сообщили о высылке российских дипломатов из страны

София, 22 марта. Власти Болгарии намерены выслать двух российских дипломатов в ближайшее время. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов ранее анонсировал высылку россиян из страны. Вместе с тем премьер подчеркивал, что Москва и София сохраняют партнерские отношения. Представители РФ были задержаны правоохранителями 18 марта.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия примет меры, если Болгария начнет противоправные действия против российских дипломатов.