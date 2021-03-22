В Крыму назвали предварительную сумму ущерба от блокады Северо-Крымского канала

Симферополь, 22 марта. Оценка нанесенного Крыму из-за организованной Киевом водной блокады ущерба не окончательная, сообщил первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.

Специалисты продолжают производить подсчеты суммы, учитывая вопросы, связанные с уничтожением Северо-Крымского канала, экономический и экологический ущерб, затраты на добычу ресурса из подземных источников, ее подачу и другие аспекты. Фикс уверен, что получится «серьезная» цифра. Он обозначил, что в сумму иска, кроме прямого материального ущерба, войдет недополученная полуостровом выгода из-за перекрытия Северо-Крымского канала.

«То, что подсчитано на сегодня – уже более триллиона рублей», — передает слова Фикса РИА Новости Крым.

Подготовить иски в российские суды, а также в международные судебные инстанции ООН и Евросоюза помогают юристы, которые занимаются международным правом и экономической юриспруденцией. Также помощь в составлении документов для передачи в правоохранительные органы предоставляют специалисты уголовного права. В них будет озвучена просьба о возбуждении уголовных дел в отношении лиц, которые принимали решение о перекрытии канала, сообщил первый вице-спикер парламента Крыма.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в понедельник, что ситуация с графиками подачи воды в регионе стабилизировалась.