СК рассказал, как аферисты лишают людей денег звонками с «телефона доверия»

Москва, 22 марта. Злоумышленники в попытках выманить деньги у граждан стали маскироваться под сотрудников СК. Правоохранительный орган предупредил людей об уловках преступников.

В нынешнем году Следственный комитет получил 11 обращений о том, что с якобы телефона доверия госоргана людям поступали звонки. Говорившие на том конце провода лжеправоохранители убеждали жертв в том, что они на самом деле офицеры и сейчас пытаются поймать преступников.

От граждан требовалось оказать содействие. Аферисты уговаривали пострадавших перевести их сбережения на «специальный счет». Собеседники поясняли, что после этого они смогут отследить деятельность преступников, которые попытаются снять деньги. При этом, жертвам давали гарантию, что их сбережения будут возвращены.

В Следственном комитете подчеркнули, что такие «телефонные спецоперации» ведомство не уполномочено проводить — они незаконные. Звонки с якобы телефона доверия, под номер которого свой вызов маскируют аферисты, в принципе, невозможны. Линия предназначена для приема входящих звонков. В СК рекомендуют при получении звонков с якобы телефона доверия обращаться в правоохранительные органы.

В Мордовии телефонные аферисты уговорили женщину перечислить деньги на «безопасный счет», чтобы помочь с поимкой преступников, которые якобы пытаются оформить на нее кредит. Жертва теперь должна банку 130 тыс. рублей, сообщал ФАН.