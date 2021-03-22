Эндокринолог перечислил подверженные риску диабета группы людей

Москва, 22 марта. Лицам из определенных групп риска нужно измерять уровень сахара в крови не реже раза в год, рассказал заведующий кафедрой эндокринологии Сеченовского университета Валентин Фадеев.

Развитие тяжелых форм диабета грозит людям с избыточным весом, пациентам с заболеваниями сердца и лицам, у которых в роду есть родственники с этим заболеванием. Всем им необходимо ежегодно измерять уровень сахара в крови. Детям без проблем типа ожирения делать этого не нужно, отметил специалист.

«Но в целом после 30 лет при наличии тех признаков, которые я перечислил, необходимо периодически определять уровень глюкозы в крови», — добавил Фадеев в эфире «Радио 1».

Сахарный диабет второго типа практически никак не проявляется на ранних стадиях. Позже болезнь провоцирует ухудшение зрения, появление язв на ногах, а также развитие инфаркта и инсульта. Порядка 70% больных диабетом умирают от проблем с сердцем и сосудами. Поэтому важно выявить недуг на ранних стадиях.

Первыми признаками развития диабета являются боли в конечностях. Привести уровень сахара в норму поможет специальная диета. В первую очередь рекомендуется отказаться от употребления мучного, картофеля, риса и макарон.