Власти Китая ответили санкциями на ограничительные меры Евросоюза

Пекин, 22 марта. Пекин ввел ответные санкции против индивидуальных лиц и организаций Евросоюза. Об этом сообщили в МИД Китая.

В КНР заявили, что ограничительные меры основаны на дезинформации и искажении фактов. По этой причине власти Китая приняли решение предпринять ответные шаги. Пекин ввел санкции в отношении десяти индивидуальных лиц и четырех организаций за подрыв суверенитета и интересов КНР.

Ранее стало известно, что Евросоюз утвердил ограничительные меры против 11 физлиц. Под действие санкций попали граждане из РФ и Китая.