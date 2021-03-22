Бойцы ЦВО установили в поддержку медиков баннер на вершине Западного Саяна

Краснодар, 22 марта. На вершине горы Западный Саян в Красноярском крае появился баннер, установленный в знак благодарности врачам, которые самоотвержено борются с COVID-19.

Гигантский баннер был установлен на пике Армейский бойцами Центрального военного округа, которые участвовали в окружном этапе соревнований по ски-альпинизму "Саянский марш". Бойцам пришлось преодолеть непростой путь наверх, чтобы забраться на высоту в два километра, передал телеканал «Известия».

«Эту акцию мы посвящаем врачам, сегодня это герои нашего времени. Им особенно сложно, но они в ответе за жизнь каждого жителя страны», — сообщил журналистам один из спецназовцев.

В окружном этапе конкурса приняли участие бойцы из 201-й военной базы и соединений спецназначения из Самары и Новосибирска, а также мотострелки из Тувы.

В ЦВО тем временем продолжается вакцинация. Медики начали вакцинировать от COVID-19 российских военных оптико-электронного комплекса «Окно» в Таджикистане.

На 2 марта первым компонентом российского препарата от коронавируса «Спутник V» были привиты свыше 286 тысяч российских военных, передало издание RT.