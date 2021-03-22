Голикова назвала примерные сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

Москва, 22 марта. Популяционный иммунитет к коронавирусу может сформироваться у россиян уже летом 2021 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Антитела к коронавирусу появляются у человека после выздоровления от заболевания или благодаря вакцинации. Прививки от COVID-19 60% жителей страны позволят образовать популяционный иммунитет к заболеванию. Россия может достичь такого показателя уже к августу 2021 года или раньше, отметила Голикова.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в начале текущего года. Первые прививки от заболевания получили люди из группы риска, сейчас процедура доступна для всех жителей страны с полисом ОМС и без медицинских противопоказаний.