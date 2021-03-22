Собчак заявила о желании сделать интервью с оскорбившим россиян Серебряковым

Москва, 22 марта. Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на возвращение актера Алексея Серебрякова в Россию из Канады, которое вызвало в обществе настоящий ажиотаж.

Народный артист России рассказал о переезде на недавнем кинопоказе и заодно попытался откреститься от эмиграции. Он объявил, что всего лишь «вывез детей поучить».

Актера поддержали некоторые его коллеги, однако далеко не все видные общественные деятели с восторгом восприняли его приезд. Все дело в грубых высказываниях и оскорблениях, которые позволял себе звезда «Левиафана» по отношению к россиянам.

Собчак, как оказалось, заинтересована в разговоре со знаменитым артистом.

«Да, конечно, мне было бы интересно сделать интервью с Алексеем Серебряковым», — заявила телеведущая о своем желании на пресс-завтраке премии Муз-ТВ.

Она высказалась также и о критике в адрес актера.

«Я, честно говоря, не знаю… Но он ведь давно столкнулся с хейтом, когда сказал что-то такое, с чем я абсолютно согласна», — цитирует ее Kp.ru.

Среди тех, кто негативно воспринял возвращение Серебрякова, оказался писатель Владимир Лорченков. Он считает, что остаться актеру в Канаде помешал плохой уровень знания иностранного языка.