В Совфеде уверены, что ответ Владимира Путина потряс и испугал Джо Байдена

Москва, 22 марта. Президент США Джо Байден был потрясен прямым и искренним ответом президента России Владимира Путина, уверены в комитете по международным делам Совета Федерации России.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров уверен, что оскорбление, которое нанес Джо Байден Владимиру Путину, было неслучайным. Однако глава Белого дома не сможет ответить за слова, глядя Путину в глаза.

«По прошествии нескольких дней стало понятно, что это была хорошо продуманная акция с целью нанести оскорбление российскому лидеру. Выглядело это безобразно и несуразно. Непонятно, основываясь на чем господин Байден делал такие громкие заявления», — размышлял Джабаров.

Ответ Путина сломал алгоритмы, которые выстраивал Вашингтон, продолжает сенатор. Белый дом был уверен, что Путина удастся втянуть в обмен оскорблениями двух лидеров, однако наш президент поступил мудрее, призвав Байдена к открытому диалогу.

«Я думаю, что ответ нашего президента потряс самого Байдена. Он наверняка думал, что его тоже в чем-то упрекнут, а наш президент просто пожелал ему здоровья, а потом и вовсе пригласил его на беседу под телекамерами, по сути, на прямую беседу. На мой взгляд, Байден очень сильно этого испугался», — оценил реакцию Байдена спикер.

Более того, сам американский лидер понимает, что у него бы не получилось сказать все то же самое лично президенту России, потому что таким образом он бы в первую очередь дискредитировал сам себя. Ведь тогда Байдену припомнят все его агрессивные и экспансионистские высказывания, которые он делал будучи на посту вице-президента Соединенных Штатов Америки.

«Разве Байден сможет повторить перед камерами ту несуразность, которую он сказал? Тогда ему пришлось бы вспомнить о своем поведении, когда он был вице-президентом, когда он был сенатором, пусть он расскажет о войне в Югославии, пусть расскажет о конфликте на Украине, о войне в Ираке. Он ко всем этим конфликтам имел самое прямое отношение. Пусть сопоставит жертвы, которые там понесли народы этих стран, со своим поведением», — заключил сенатор Джабаров.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, до чего могут привести высказывания Байдена и поступки членов его администрации. Экс-сотрудник ЦРУ Мелвин Гудман уверен, что если Байден продолжит текущий внешнеполитический курс, он разрушит то, что строили его предшественники на посту президента Соединенных Штатов, начиная с 1950-х годов, и подвергнут Америку серьезной опасности.