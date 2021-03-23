В Пензе простились с заслуженным деятелем науки РФ Олегом Барсуковым

Пенза, 23 марта. В возрасте 94 лет скончался один из известных отечественных ученых, принимавших участие в создании первой в стране атомной бомбы, уроженец Пензы Олег Барсуков. Проститься с Почетным профессором на Митрофановское кладбище прибыл почти весь научно-педагогический состав города.

Доцент кафедры «Физика» Пензенского государственного университета Светлана Тертычная рассказала корреспонденту ФАН, что, несмотря на преклонный возраст, Олег Барсуков продолжал свою активную научную деятельность вплоть до последних дней.

«Мы знакомы с ним уже 22 года. До последних своих дней он работал и трудился. Олег Александрович был очень увлекающимся человеком, бывало писал научные труды до четырех часов утра. Сложно описать словами то удовлетворение, которое он получал от проделанной работы. Очень жаль, что за суетой жизни нет возможности лишний раз прийти, поговорить, обсудить насущные проблемы. Мне будет очень не хватать моего дорогого учителя», — поделилась собеседница.

Олег Барсуков родился в Пензе в 1926 году. В 1949 году он окончил Московский инженерно-физический институт, после чего вместе с группой наиболее перспективных молодых ученых принял участие в разработке первой советской атомной бомбы. После успешного испытания РДС-1, пензенский физик-ядерщик решил посветить свою жизнь поискам мирного применения атома.

В 50-е годы он создал и внедрил в практику нефтеразведки метод нейтронного каротажа, который позволял выявлять залежи нефти без бурения. Сейчас данная разработка используется нефтяными компаниями всего мира. За открытие метода ученый был награжден Ломоносовской премией.

В середине 70-х Олег Барсуков возглавил проект по созданию глобальной системы защиты аэрокосмических аппаратов от космического излучения. Им было получено семь авторских свидетельств при изобретении комплексных радиометров, которыми до сих пор оснащаются космические аппараты. Под его руководством была также создана система контроля и прогноза радиационной обстановки на трассах полета сверхзвуковых самолетов в условиях повышенного радиационного фона.

После трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году Олег Барсуков занялся изучением влияния радиации на экологию. По данной теме ученый создал несколько научных трудов, за которые в 2008 году он был удостоен звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Свою исследовательскую деятельность физик совмещал и с деятельностью педагогической. За это в 2009 году Олега Барсукова удостоили звания «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».

«Мы начали заниматься радиоактивным загрязнением Пензенской области, так как в нашей области наблюдается так называемый «чернобыльский след». Эти годы были очень продуктивными для Олега Александровича. Он получил грант Российского фонда фундаментальных исследований, написал несколько научных трудов: «Радиационная экология», «Основы физики атомного ядра», «Атомная физика», — рассказала ФАН Светлана Тертычная.

Последние годы своей жизни Олег Барсуков посвятил изучению экологии родного края. Ученый брал пробы воды, почвы, растений, продуктов из магазина, стройматериалов, и проводил анализ уровня радиации в них. Об обнаружении многократного превышения норм профессор сообщал городским властям.

Олег Барсуков был похоронен на одном из старейших в городе Митрофановском кладбище.

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