Компания Samsung показала новые мониторы серии S8, S7 и S6

Москва, 22 марта. Новая линейка мониторов разрешения QHD, UHD и UWQHD представлена компанией Samsung 22 марта. Всего пользователям продемонстрировали 12 моделей.

Девайсы разделены на три серии: S8, S7 и S6. Заявляется, что все эти модели могут показать более миллиарда цветовых оттенков цветов, а также поддерживают HDR10. Новинки Samsung варьируются в зависимости от разрешения картинки: QHD, UHD и UWQHD.

Размеры панелей новых мониторов варьируются от 24 до 34 дюймов. Большинство моделей также имеют 99% охват и очень тонкие рамки. Некоторые из мониторов оснащены и разъемом USB Type-C с возможностью зарядки через порт.

Специалисты составили перечень лучших бюджетных телефонов стоимостью от 20 до 30 тыс. руб. В списке значится Samsung Galaxy A32, стоимость которого составляет 21 900 руб. Также юзерам предлагают купить Poco X3 за 21 тыс. руб.