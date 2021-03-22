Володин призвал США задуматься о своей экономике

Москва, 22 марта. Зависимость от доллара выгодна только США, так как другие государства, используя его в расчетах, оплачивают американские расходы, но эта эпоха может скоро закончиться. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ФАН.

«Мы живем в то время, когда монополия доллара должна пошатнуться. На смену ему может прийти юань, евро. Рубль становится валютой, в которой все больше ведутся взаиморасчеты», — сказал Володин журналистам, комментируя призыв главы МИД Сергея Лаврова к переходу на расчеты в национальных и мировых валютах, альтернативных доллару.

Спикер Госдумы подчеркнул, что США стоит задуматься о развитии собственной экономики вместо того, чтобы создавать проблемы в мире. По его словам, только Вашингтону выгодна огромная зависимость от доллара всех стран. Политик уверен, что всем государствам следует скорее переходить на использование национальных валют.

Он обратил внимание, что в высказываниях американского президента Джо Байдена «невозможно проследить никакой логики». Вячеслав Володин уточнил, что национальный лидер не должен так себя вести, тем более, что он руководит страной, роль в мире которой огромна. По его словам, подобное поведение «говорит о его неадекватности».

«Мы открыты к диалогу, но этот диалог должен вестись на принципах взаимного доверия и отсутствия двойных стандартов», — добавил политик.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Байдена в понедельник не состоится. По его словам, Вашингтон не выразил готовности к дискуссии.