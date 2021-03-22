Стас Барецкий рассказал, как Баста признался ему в плагиате «Сансары»

Рэпер Баста и певица Диана Арбенина сознательно занимались плагиатом, исполняя песню «Сансара». Таким мнением поделился в беседе с ФАН шоумен, певец Стас Барецкий.

По его словам, музыка в этой композиции принадлежит другому известному шлягеру.

«Это очень известна мелодия. Я просто давно ее слышал. Если я этим вопросом займусь, то найду. Попрошу звукаря — он очень хороший. Я просто знаю, что это плагиат. Я выступал с Бастой на одной сцене. Был у нас разговор, и он мне сам это сказал», — сообщил шоумен.

Стас Барецкий отметил, что причиной такого поступка артистов, по его мнению, стало обычное желание заработать.

«Что касается Арбениной — она тоже никогда не брезговала плагиатом, поэтому можно понять, почему они объединились в дуэте и спели песню «Сансара». Ребята решили просто сорвать бабла и всех обманули. Это чистой воды развод», — пояснил собеседник ФАН.

Он поделился общим впечатлением от личности самого рэпера.

«Мне стыдно за город Санкт-Петербург, потому что во время пандемии он (Баста. — Прим. ФАН) собрал себе там полный зал. Хотя на самом деле это такой деревенский прижимистый мужичок. Смотрю на него, и он напоминает мне эдакого председателя колхоза — все под себя. Тащит в дом каждый гвоздик, валявшийся на дорожке. Дома он его выпрямляет, кладет в ящичек, а потом использует», — подытожил певец.

Ранее Стас Барецкий рассказал Федеральному агентству новостей о том, что на видео обыска у арестованного Ивана Белозерцева он узнал свои часы Rolex, забытые месяц назад у губернатора Пензенской области после бурного праздника.