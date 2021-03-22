Ведущий «Модного приговора» Васильев рассказал, какая одежда поможет скрыть сутулость

Москва, 22 марта. Искусствовед и историк моды Александр Васильев дал рекомендации гостье «Модного приговора» 36-летней Анне, как закамуфлировать сутулость.

Женщина, которая появилась в эфире популярной программы, крайне не уверена в своей привлекательности. Она сильно сутулится и прячет голову в плечи, что сильно портит ее фигуру.

Народный стилист Диана предложила несколько вариантов коррекции внешности героини. Она подобрала для Анны аутфит с капюшоном. Васильеву очень понравился этот вариант. Историк моды заметил, что именно многослойная одежда помогает спрятать неправильную осанку.

«Перевес на спине некоторым образом камуфлирует сутулость», — пояснил Васильев.

При этом ведущий считает, что ограничиться только модными уловками нельзя. Он посоветовал Анне ходить с книгой на голове, чтобы исправить осанку. Следует также следить за тем, чтобы при ходьбе лопатки были отведены назад, добавил эксперт.

Ранее Александр Васильев прокомментировал новый образ певца Димы Билана. Стилист считает, что перекрасивший волосы артист переживает прекрасный период. Он уверен, что у подопечного продюсера Яны Рудковской новый роман.