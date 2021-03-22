В России внедрят новый подход к выделению бюджетных средств на лекарства

Самым важным показателем качества жизни для пациентов после лечения в России является сохранение подвижности и мобильности, а для большинства жителей зарубежных государств — отсутствие депрессии. Об этом в интервью ФАН рассказала руководитель департамента развития и внешних коммуникаций Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России Нурия Мусина.

Специалисты центра совместно с Европейским фондом исследования качества жизни провели масштабное исследование и определили критерии эффективности лекарств и медицинских технологий, учитывающие специфику российских пациентов. Данные, полученные по результатам такой оценки, могут учитываться при принятии решений о финансировании из бюджета конкретного лекарства или медицинской технологии, а также включении их в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

«Наша проблема была в том, что эти нормы не были разработаны для российской популяции. При этом известно, что они отличаются в разных странах: мы не могли брать зарубежные популяционные нормы, нам нужно было сделать свое исследование. Например, в России подвижность (мобильность) находится на первом месте, а для некоторых зарубежных пациентов — на последнем. Для них большее значение имеет показатель беспокойств и депрессии», — рассказала Мусина.

Российская система приведена в соответствие с международной стандартизованной методикой оценки качества жизни для расчета QALY (Quality Adjusted Life Years — годы качественной жизни), используемой Великобританией, США, Канадой, Австралией и другими странами. Впервые в России при включении лекарства или способа лечения в перечень льготных и финансируемых государством появляется возможность учитывать не только то, насколько продлевается жизнь пациента, но и то, насколько полноценной она будет.

«Во многих случаях технологии влияют не столько на продолжительность жизни, сколько на ее качество. Например, при лечении онкологических заболеваний продолжительность жизни и ее качество отличаются в зависимости от выбранной терапии. Иногда лечение, которое в наибольшей степени удлиняет жизнь, является наиболее токсичным, соответственно, в наибольшей степени ухудшает качество жизни», — пояснили в пресс-службе.

Опросник пациентов для оценки качества жизни по данной методике включает пять сфер: подвижность (мобильность), самообслуживание, активность в повседневной жизни, боль и дискомфорт, беспокойство и депрессия.

«Четыре-пять лет назад мы впервые услышали о препаратах иммуноонкологии, которые появились на рынке — стоимость их тогда доходила до 10-12 миллионов рублей в год на одного пациента. Системе здравоохранения нужно было понять, насколько они продлевают жизнь пациента и насколько качественно он эту жизнь ощущает. Одно дело — он будет корчиться от побочных эффектов, тошноты, депрессии, а другое — он будет возвращен в обычную жизнь, в семью, на работу. Раньше это не оценивалось: лежит пациент в тяжелом состоянии и жизнь его вроде бы протекает дальше, а государство платит за это десятки миллионов рублей», — выразил свою точку зрения директор по доступу на рынок российской компании по производству биомедицинских препаратов Валентин Додонов.

По словам производителей лекарственных средств, новая методика стимулирует производить максимально применимые и необходимые российским пациентам препараты, а процесс включения в перечень льготных лекарств становится более прозрачным для самих компаний.

«Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава сделал существенную работу, которая, кстати, получила положительную оценку на международном уровне: и сами разработчики этой международной системы отметили, что для Российской Федерации это прорыв: мы задумываемся в первую очередь не о стоимости терапии, а о качестве жизни пациента на фоне этой терапии», — добавил Додонов.

Внедрение новой методики оценки на основе проведенного исследования позволит сравнивать эффективность препаратов для различных заболеваний, что очень важно в рамках ограниченного бюджета, считает Нурия Мусина.

«Проблема была в том, что все брали совершенно разные критерии эффективности: при каждом заболевании существуют свои специфические параметры. Но теперь мы можем сравнивать и мерить все технологии и принимать более прозрачные решения. Например, один препарат дает дополнительно 5 единиц по методике QALY, а другой — 10, и не важно, что они используются для разных заболеваний — у нас уже есть в этом случае понимание экономической целесообразности», — отметила собеседница агентства.

Если Россия будет внедрять методику QALY, то следующий шаг, который предстоит сделать, это определить справедливую цену за прирост одной единицы QALY.

«Например, ВОЗ рекомендует следующий расчет такой цены: трехкратный ВВП из расчета на душу населения, то есть для России это не более 2,5 миллионов рублей», — добавила Нурия Мусина.

По ее словам, в дальнейшем систему все-таки придется адаптировать под некоторые специфические заболевания, например, онкологические и генетические. Но методика в любом случае будет использоваться в качестве базовой.

Ориентацию на мнение и самочувствие пациентов при определении финансируемых государством средств лечения поддерживают и сами потребители медицинских услуг.

«Переход на пациентоориентированную модель является сегодня одним из приоритетов российской системы здравоохранения. Это должно стать ключевым критерием для принятия решений относительно использования технологий, влияющих на их здоровье. Такой подход поможет понять действительную ценность лечения для пациента и учесть его мнение в процессе принятия решений о финансировании», — рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

Планируется, что следующим шагом по внедрению новой методики в систему здравоохранения в России станет закрепление параметра QALY, учитывающего качество жизни в оценке пациентов по пяти различным аспектам, в качестве универсального критерия оценки эффективности для всех лекарственных препаратов на законодательном уровне.