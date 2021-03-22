Косметолог рассказала, как бороться с обветренной кожей лица

В холодное время года наша кожа особенно подвержена обветриванию, впоследствии появляются шелушение или покраснение. Казалось бы, пришла весна, солнце уже греет, но морозные ветры, к сожалению, еще будут напоминать о пережитой зиме. В ветреные солнечные дни наша кожа подвергается еще большему агрессивному воздействию природных факторов.

Косметолог Татьяна Егорова рассказала корреспонденту ФАН, как предостеречь себя от обветривания, а также дала совет по борьбе с уже страдающей кожей.

«Чтобы кожа не обветривалась, нельзя в прохладную погоду умываться за два часа до выхода на улицу. Ни в коем случае не наносить увлажняющие кремы, поскольку они содержат воду: при сильном ветре или морозе вода кристаллизуется — кожа обветривается», — объяснила эксперт.

Если кожа уже обветрилась, нужно намазать ее любым смягчающим кремом, подчеркнула собеседница агентства.

«Подойдет даже обычный «Бепантен», либо «Пантенол». Также подойдут аптечные смягчающие маски для сухой кожи без ароматизаторов и красителей, — рассказала косметолог.

В завершение Татьяна Егорова добавила, что кремы, которые мы наносим перед макияжем, также не стоит использовать в ветреные дни.

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