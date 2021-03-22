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Американскую компанию поймали на нарушении патентных прав на вакцину «Спутник V»

Американскую компанию поймали на нарушении патентных прав на вакцину «Спутник V»

Москва, 22 марта. Одна из американских компаний нарушила патентные права на российский препарат от коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Представители РФ уведомили об произошедшем американскую сторону и рассчитывают на диалог, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, выступая на онлайн-совещании с участием президента РФ Владимира Путина.

«Мы не будем с них просить никаких средств в момент пандемии, но, безусловно, мы будем относиться серьезно к защите наших интеллектуальных прав», — добавил он.

Россия намерена произвести в первом полугодии более 80 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Российская сторона договорилась о производстве «Спутника V» с десятью странами.

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