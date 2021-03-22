Володин объяснил, при каком условии другие страны могут приглашать россиян на отдых

Москва, 22 марта. Председатель Госдумы Вячеслав Володин озвучил условие, при соблюдении которого власти других стран могут приглашать россиян на отдых.

Руководству таких государств следует пригласить на свою территорию российских специалистов, чтобы те смогли оценить эпидемиологическую безопасность и местное здравоохранение. Например, Черногория должна многое сделать перед тем, как звать туристов из РФ.

«В Черногорию, как и в другие открывающиеся для российских туристов страны, сначала должны выехать наши специалисты. Им необходимо оценить, насколько в этих странах обеспечена эпидемиологическая безопасность и система здравоохранения готова к оказанию медицинской помощи», — заявил Володин.

Перед тем как приглашать на отдых россиян, властям ряда стран следует реализовать программу вакцинации местного населения от коронавируса, убежден председатель Госдумы. Власти государств с популярными курортами озадачены вопросами пополнения бюджета. Однако они не должны решать его, подвергая риску здоровье граждан, резюмировал Володин.

Черногорские власти разрешили въезд в страну для иностранцев, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Такую информацию обнародовал госсекретарь по туризму страны. Черногория при этом заинтересована в покупке препарата «Спутник V».