LIVE: Международная политика в период политической деменции

В понедельник, 22 марта, в 12:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели эфир на тему «Международная политика в период политической деменции».

Вся американская политика вместе с президентом Джо Байденом переживает страшную политическую деменцию, что сказывается и на международной политике. Американские власти за одну неделю умудрились нахамить не только России, но и Китаю.

Так, КНР обвинила США в нарушении протокола и неподобающем обращении с гостями на встрече высокого уровня, которая прошла в Анкоридже (Аляска). В то же время американцы продолжают давить на Германию с требованием прекратить строительство «Северного потока — 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен произнес ставшие дежурными ультимативные заявления.

Обострение происходит и в Старом свете. Великобритания существенно наращивает свой ядерный боезапас. Украинский посол в ФРГ требует от Германии во искупление грехов прошлого вернуть Крым его стране. Бывший американский посол в Москве Майкл Макфол вступил в публичный спор о принадлежности Крыма. Американский дипломат предложил России вернуться к границам 1783 года, позабыв, что именно тогда Крым и вошел в состав Российской империи.

А еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон вдруг заявил в эфире телеканала TF1, что Европе не нужна российская вакцина «Спутник V». Это при том, что Венгрия официально первой в ЕС одобрила российский препарат, а другие страны союза готовы начать его производство.

В рамках эфира мы обсудили, почему западные политики забывают историю, хамят своим соседям и даже в гуманитарных областях ищут повод для конфронтации, а не мира.

Мы узнали, как будут развиваться отношения между ведущими державами и в каком направлении будут двигаться санкционные войны. Обсудили, откажется ли Россия от использования международных платежных систем. Спросили экспертов, стоит ли разговаривать с Байденом и о чем именно.