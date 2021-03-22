Путин и глава Евросовета обсудили возможности использования «Спутника V» в ЕС

Москва, 22 марта. Президент РФ Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель по телефону обсудили возможности использования вакцины «Спутник V» в ЕС, сообщила пресс-служба Кремля.

Также во время диалога были затронуты актуальные темы международной повестки. В частности, вопросы борьбы с пандемией, политическое урегулирование конфликта на Украине и ситуация в Белоруссии.

Мишель поднял вопросы, касающиеся нынешнего положения дел и перспектив диалога между Москвой и Брюсселем с учетом предстоящего 25–26 марта обсуждения на заседании Евросовета проблематики отношений России и ЕС.

Путин подчеркнул готовность РФ к восстановлению «нормального деполитизированного» взаимодействия с Европой при наличии встречного интереса.