Правоохранители начали проверку в отношении фирмы экс-жены Баскова по «делу Белозерцева»

Пенза, 22 марта. В ходе следствия по уголовному делу в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева силовики обратили внимание на фирму «Фармацияплюс».

Учредителем компании является Светлана Шпигель, которая ранее была замужем за певцом Николаем Басковым. Также она является дочерью бизнесмена Бориса Шпигеля, в настоящее время обвиняемого по делу о даче взятке губернатору.

Проверка в отношении «Фармацияплюс» была начата из-за любопытного нюанса — компания «Фармация», чей директор Антон Колосков находится под следствием, в 2005 году учредила организацию. Установлено, что «Фармацияплюс» до 2020 года не только не выигрывала конкурсы на заключение госконтрактов, но и работала в убыток, сообщает источник ФАН.

В прошлом году единственным учредителем «Фармацияплюс» стала Светлана Шпигель. Основной капитал организации был снижен с 1,5 млн до 10 тыс. рублей. Кроме того, Шпигель изменила адрес регистрации компании и оформила статус «микропредприятия». С момента прихода дочери Шпигеля маленькая компания внезапно смогла получить 20 госконтрактов на сумму в 11,2 млн рублей. Фирма стала поставщиком вспомогательных медицинских материалов, перчаток и дезинфекторов. Все заказчики — учреждения системы регионального минздрава.

Основным фигурантом уголовного дела является губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он обвиняется в получении взяток на сумму в 31 млн рублей. Отец внезапно успешной Светланы Шпигель, а также руководитель компании «Фармация» Антон Колосков, как считают следователи, за деньги добивались от главы региона помощи в получении и выполнении госконтрактов. У всех шести фигурантов уже проведены обыски, сообщал ФАН.