Насыщенный рабочий график требует перезагрузки и новых впечатлений. Не случайно большой популярностью у жителей мегаполисов пользуются путешествия выходного дня, когда компания друзей или семья выезжает в пятницу вечером к месту отдыха, проводит там выходные, а в воскресенье возвращается домой. ФАН предлагает насладиться красотой исторических памятников архитектуры и уникальных экспонатов современного искусства недалеко от Москвы. Воспользоваться предлагаемыми направлениями смогут как сами москвичи, так и гости столицы, уже успевшие обойти ее самые известные достопримечательности.

Калужская земля — объект повышенного внимания

Анализируя популярные и вместе с тем не слишком удаленные от Москвы направления для путешествий в 2021 году, можно сделать вывод, что туристический поток существенно сместился в сторону Калужской области. Ведь в этом году Калуга завоевала почетный титул Новогодней столицы России в рамках одноименного проекта Министерства культуры Российской Федерации, учрежденного для повышения популярности как внутреннего, так и въездного туризма в стране. Между тем далеко не каждый путешественник рискнет отправиться пусть и в областную, но все же столицу всего лишь на 1–2 дня. Чего не скажешь о менее крупных населенных пунктах и заповедных местах калужской земли, на обзор которых вполне достаточно стандартного уик-энда.

Шумел сосновый бор…

Один из наиболее увлекательных и запоминающихся маршрутов для короткого путешествия по Калужской области — это Боровск, город, на который, безусловно, стоит обратить внимание, если вы еще не решили, куда отправиться на выходные из Москвы. Боровск редко можно встретить в популярных туристических обзорах. Этот город невелик: всего 10 кв. м и около 10 тыс. жителей. Но ему определенно есть что рассказать и показать людям.

Название «Боровск» произошло от слова «бор», и на этом месте, на берегу реки Протва, когда-то действительно шумел могучий сосновый бор. В XIV веке Боровск был крупным поселением Серпуховско-Боровского княжества и властители города велели заложить здесь Пафнутьевский монастырь. Это событие было крайне значимым для того времени. За несколько столетий Боровск постепенно превратился в развитый торговый и промышленный центр. Дела здесь шли достаточно хорошо до войны 1812 года, но затем французские войска превратили город в руины, он почти полностью сгорел. Не меньше невзгод обрушилось на Боровск в период фашистской оккупации: в течение нескольких месяцев вражеские силы уничтожали местные предприятия и памятники архитектуры. Тем не менее в городе остались красивые исторические места и памятники, достойные вашего внимания.

Старообрядческие святыни и другие достопримечательности Боровска

Одно из таких культурных мест — Покровский старообрядческий храм. Дело в том, что в XVII веке в Боровск ссылали старообрядцев — ветвь верующих, имевших собственные взгляды на христианские традиции. Нужно заметить, что старообрядцы в целом оставили глубокий след в истории города, до Октябрьской революции они составляли преобладающую часть местного населения. Самым известным персонажем старообрядческой истории Боровска, да и всей Руси, стала боярыня Морозова, казненная за верность своим религиозным убеждениям. На месте ее смерти возвели часовню, на которую можно полюбоваться и сегодня.

Пафнутьевский монастырь, заложенный еще в 1444 году, — настоящий духовный центр этих краев. В разные периоды он не только выполнял религиозную миссию, но и был настоящим форпостом, отражавшим вражеские нападения. Монастырь окружен крепостными стенами, внутри есть храмы, колокольня, палаты с музейной экспозицией и даже небольшая гостиница для паломников. Молиться сюда приезжали представители разных царских династий: Рюриковичи, Романовы.

Благовещенский собор также не оставит вас равнодушными. Его стены сильно пострадали от солдат Наполеона, и после войны 1812 года храм был основательно перестроен. Напротив находится Спасо-Преображенский собор, а чуть дальше — Борисоглебская церковь. Покровская церковь — уникальный образчик деревянного зодчества, построенный, как и небезызвестный Преображенский храм, на острове Кижи без единого гвоздя.

Храмы староверов в Боровске стоят повсюду, их почти половина от ныне сохранившихся в городе. Интересно наблюдать, как старообрядческие традиции уравновешиваются официальными христианскими. И даже одна из самых популярных экспозиций местного исторического музея, как несложно догадаться, носит название «Старообрядчество».

Помимо исторических музеев, в Боровске находится памятная квартира Константина Эдуардовича Циолковского — знаменитого мыслителя, ученого, посвятившего лучшие труды развитию космоса. Именно с Циолковским у многих ассоциируется Калужская область и, конечно, ее столица — всемирно признанная колыбель космонавтики.

Все государства мира — на Боровской земле

Осмотрев архитектурно-исторические памятники Боровска, невозможно не заглянуть в самый большой российский этнографический музей — парк «Этномир». Здесь на музейной территории в 140 га разместились более 50 этнозон. Парк открылся в 2007 году под эгидой международного фонда. Сегодня этот уникальный проект активно поддерживается Министерством культуры и спорта России и продолжает расширяться и развиваться. Прогулка продолжительностью в несколько часов позволит познакомиться с историей и культурой самых разных стран. Так, в древнеславянской зоне главной достопримечательностью стала огромных размеров русская печь как символ русского уюта и тепла. Есть здесь и Японский дом с раздвижными стенами-«седзи», и китайский дом с традиционными фонариками, и многое другое. Этнические дворики разбавлены замысловатыми этноотелями и аутентичными кафе. В перспективе на территории парка в виде отдельных стендов и стилизованных миниатюрных пространств будут представлены все государства мира.

Как добраться до парка «Этномир»

Добраться до парка можно на электричке от Киевского вокзала, выйти нужно на платформе «Балабаново», а затем пересесть на специальный автобус, следующий до «Этномира», либо на такси. Также от Москвы до Балабанова ходят автобусы и маршрутки.

На своем авто вы можете выбрать маршрут по Киевскому или Минскому шоссе. В первом случае нужно преодолеть 91 километр и, не доезжая до Боровска, свернуть на трассу А-108. Далее следуйте 30 километров по Московскому Большому кольцу до указателя «Этномир», через Боровск, ориентируясь на указатель налево, и через несколько километров вы будете на месте. По Минскому шоссе: 70 километров до трассы А-108, затем нужно повернуть налево по указателю «Верея». По главной дороге: 30 километров, после надписи «Этномир» свернуть направо, и через 7 километров вас ждет конечная точка маршрута.

Арт-пространство не для ленивых

220 километров от Москвы — путь не самый близкий, однако если путешествия выходного дня, что называется, ваш конек, то и преодолеете вы этот путь «играючи». Тем более если путешествуете на личном автомобиле. Так вот: именно на этом расстоянии, в соседней с Подмосковьем Калужской области, расположен необычный культурный заповедник — Никола-Ленивец. Еще каких-то 20 лет назад так именовалась небольшая деревня в Дзержинском районе области, а сегодня в ее окрестностях раскинулся известный на весь мир арт-парк — оазис историко-культурного просвещения, где можно с пользой и удовольствием провести один или два дня выходных, наслаждаясь природным ландшафтом и произведениями современных архитекторов.

На территорию парка можно попасть в любое время дня и ночи круглый год. Главные мероприятия арт-пространства — ежегодный архитектурный фестиваль «Архстояние», а также «Ночь новых медиа», цифровое искусство на лоне ночной природы.

Как создавали арт-резиденцию

Сегодня арт-парк «Никола-Ленивец» — часть русского Национального парка «Угра», входит в топ лучших проектов российского социального предпринимательства. А когда-то, почти 30 лет назад, это была действительно тихая, почти безлюдная маленькая деревня. Начало архитектурно-ландшафтного проекта было положено двумя творческими личностями — Николаем Полисским и Василием Щетининым. Художник и архитектор рискнули поселиться в заброшенной деревне в 1989 году — и полностью изменили ее судьбу. Все началось с проекта «Снеговики» в 2000 году, когда на берегу реки Угра местные жители вылепили и расставили 220 снеговиков. Эту историю представили на «Арт-Москве», о ней писали и снимали сюжеты, парк «Никола-Ленивец» стал известным. Расширилась и группа единомышленников, и теперь уже арт-объекты стали создавать из не менее доступного материала — сена. Первым сооружением стала большая винтовая башня-зиккурат, в ее строительстве принимали участие почти все местные жители. Фотографии башни были представлены на следующей «Арт-Москве» и собрали множество восторженных откликов не только отечественных, но и зарубежных деятелей искусства. Подобные перфомансы стали регулярными, и для создания арт-объектов была организована своего рода артель из жителей ближайшей деревни Звизжи. Сейчас здесь работают мастерские ленивецких промыслов, гостиницы и кафе для гостей.

В 2006 году здесь впервые прошел архитектурный фестиваль «Архстояние», получивший название в честь Великого стояния русичей на реке Угре против татаро-монгол в 1480 году. По легенде, войска Большой Орды и русская дружина стояли друг напротив друга на разных берегах реки весь октябрь. Монголы ждали, когда река затянется льдом, чтобы начать атаку. Но в конце октября ордынцы развернулись и удалились в степь, так и не перейдя к активным действиям. «Архстояние» проводится ежегодно, в рамках фестиваля парк обретает новые инсталляции из сена и прутьев, на которые и приезжают полюбоваться туристы. Калужская деревня становится местом притяжения десятков тысяч человек, преодолевающих немалые расстояния, чтобы приобщиться к такой самобытной культуре. Среди экспонатов арт-пространства самые известные — «Бобур», «Маяк на Угре», «Николино ухо», «Вселенский разум», «Тропа Мебиуса». За каждым объектом — своя история. Для осмотра соломенных экспозиций смело закладывайте целый день, к тому же это прекрасное место для фотосессий. Чтобы пройти на территорию парка в обычное время, нужно купить билет. Стоимость прохода в периоды фестивалей или на Масленицу может увеличиваться.

Как добраться до парка «Никола-Ленивец»

Чтобы добраться до арт-резиденции от Москвы, вам придется преодолеть 220 км, причем последние 30 км, по отзывам очевидцев, дорога во многом напоминает полосу препятствий. К этому нужно подготовиться отдельно, если путешествуете на личном автомобиле. Можно воспользоваться и общественным транспортом — электричкой или автобусом. Самый большой транспортный узел поблизости — Калуга, а ближе к Николе-Ленивцу находится город Кондрово. До Калуги можно добраться на электричке с Киевского вокзала, следующей в направлении «Калуга-1». До Кондрово ходят автобусы от станции метро «Теплый стан», однако, чтобы добраться до арт-резиденции из этого населенного пункта, вам понадобится такси.

Гостей в Николе-Ленивце принимают круглый год, а в летние месяцы к различным местным хостелам и гостевым домикам добавляются довольно комфортабельные кемпинги и деревянные домики. Проблем с электричеством и интернетом не будет, связь довольно хорошая. Однако если вы решили поехать на выходные с ночевкой и выбрали арт-резиденцию, то о бронировании номеров рекомендуем позаботиться заранее.

Новоиерусалимский монастырь на северо-западе Московской области

Вышеописанные туристические направления — далеко не единственные в Калужской области. Однако переместимся на северо-запад от столицы: принимая решение, куда отправиться на выходные так, чтобы вышло недорого и познавательно, стоит обратить внимание и на подмосковную Истру. Здесь, в 50 км от Москвы, расположен живописный Новоиерусалимский монастырь. Свое необычное название, перекликающееся с названием города Иерусалима, этот храмовый комплекс получил за сходство местного ландшафта с израильскими землями. Полное название достопримечательности — Воскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь.

Храмовый комплекс был задуман в XVII веке патриархом Никоном как путеводитель по всем этапам последних дней жизни Иисуса Христа. Обходя по кругу весь соборный комплекс, вы увидите этапы Скорбного пути. Здесь есть храм-«темница», в котором сын Божий провел ночь перед казнью, наверху — Голгофа, а напротив — камень, на который положили тело Христа после того, как сняли с креста-распятия. Здесь есть и свой Гефсиманский сад, наподобие того, в котором Иисус молился перед своим последним днем. Крест для Голгофы действительно был привезен из Иерусалима, а река в монастырских рукописях называется не Истра, а Иордан.

Новоиерусалимский монастырь строился не одно столетие, много раз реконструировался, горел. История храма полна загадок и легенд. Одна из них описывает, как в первые годы советской власти были расстреляны местные монахи и после этого вода в святом источнике иссякла. Вновь она появилась только в 1990-х, когда в храм вернулась жизнь и стены его были освящены. Сюда приезжают не только любоваться уникальной архитектурой, но и молиться. Внутри комплекса находится 44 церкви, службы идут поочередно в каждой из них. Главная святыня монастыря — Гроб Господень. Он расположен в кувуклии — маленькой часовне, копии настоящей иерусалимской.

Как добраться до Новоиерусалимского монастыря

Поскольку монастырь находится рядом с городом Истра, ориентироваться нужно именно на него. Планируя путешествие на общественном транспорте, можно выбрать электричку, идущую в Рижском направлении, и доехать до станции «Истра». Оттуда до монастыря ходят местные автобусы №32, №33, №40, №46, №48, №4. От станции «Новоиерусалимская» до храма можно дойти по тропе паломников. Автобусы до Истры ходят от станции метро «Тушинская».

Путешествуя на личном автомобиле, вы можете выбрать Новорижское либо Волоколамское шоссе. По указателям сворачиваете в город Истра, Воскресенский монастырь. Точный адрес достопримечательности — улица Советская, дом №2.

Звенящий город-колокол

Продолжая тему подмосковных монастырей, нельзя не упомянуть и Звенигород — небольшой город в Одинцовском районе Подмосковья. Первые упоминания о нем в исторической литературе датируются XIV веком. Судя по археологическим находкам, он был образован гораздо раньше —предположительно еще Юрием Долгоруким в 1152 году. Название города связано с колокольным звоном его многочисленных церквей, причем говорят, что звук самого крупного из них — Благовестного — распространялся более чем на 40 километров и доходил до самой Москвы.

Главная достопримечательность Звенигорода — Саввино-Сторожевский монастырь, основанный в конце XIV века. Это была совместная идея монаха Саввы — ученика Сергия Радонежского — и местного князя Юрия Дмитриевича. В XV–XVII вв. обитель впервые в России получила статус лавры. В те времена она была западным форпостом княжества Московского и даже служила загородной резиденцией царя Алексея Михайловича. Как исторический памятник монастырь был взят под охрану в 1919 году, во многом благодаря этому комплекс сохранился и до наших дней.

Главное сооружение храмового ансамбля — красивейшая Рождественская церковь, увенчанная золотыми куполами. Рядом с ней расположены не менее впечатляющие Троицкая церковь, храм Сергия Радонежского, Царский дворец, учебный корпус и другие постройки. А у Северных ворот вы увидите живописный сквер с памятником Преподобному Савве, комфортный для прогулок в любое время года.

Решая, куда поехать на выходные из Москвы с ночевкой, стоит иметь в виду, что Звенигород издавна славится как город-санаторий: еще со времен СССР здесь функционирует огромное количество пансионатов и домов отдыха, которые готовы принять гостей не только на «классический» 21-дневный оздоровительный заезд, но и на 2–3 дня. А местные холмы особенно хорошо приспособлены к спускам на лыжах.