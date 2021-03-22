Аналитик назвал точное количество китайцев в России 



Санкт-Петербург, 22 марта. Сколько китайцев проживает на территории Российской Федерации и стоит ли ожидать захвата Дальнего Востока РФ со стороны Китая, рассказал руководитель Российско-китайского аналитического центра, член РСМД Сергей Санакоев в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Дальний Восток я хорошо знаю, так как много лет работал в Министерстве развития Дальнего Востока. Я объездил его вдоль и поперек с исследованиями и задачами по выявлению количества китайцев. Именно поэтому могу сказать точно: разговоры о том, что китайцы пытаются захватить Дальний Восток, — вранье», — заявил Сергей Санакоев.

Чтобы убедиться в этом, надо просто поехать и проверить, отметил он. Так, журналисты могут организовать пул, чтобы съездить и увидеть ситуацию на Дальнем Востоке. Нужно брать факты и их исследовать, подчеркнул эксперт.

«В свою очередь могу привести точные цифры численности китайцев на территории нашей страны. Сегодня менее полумиллиона китайцев находятся в России. Для сравнения: численность азербайджанцев в Москве приближается к трем миллионам. То есть полмиллиона китайцев — это вообще ни о чем», — объяснил аналитик.

Он также отметил, что половина китайцев проживает в Москве и Московской области. Далее распределение идет по убывающей — Иркутск, Екатеринбург и Дальний Восток.

Ранее ФАН сообщал, на Аляске призвали к более тесному сотрудничеству с Дальним Востоком.