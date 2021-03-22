Военный эксперт Литовкин высмеял японского «задиру»-генерала цитатой из Стивенсона

Многочисленные провокации Токио в адрес Москвы, которые наблюдаются последний месяц, обусловлены давлением со стороны Вашингтона и злостью японцев на то, что их концепция возвращения северных территорий полностью провалилась. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель Виктор Литовкин.

По словам эксперта, в первую очередь японцам очень не нравится то, что рушится вся их концепция возвращения земель.

«Россия записала в своей Конституции, что мы не позволим отдать ни одного клочка земли. И теперь японцы понимают, что их надежды на возвращение Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи несостоятельны», — подчеркнул собеседник ФАН.

Военный эксперт обратил внимание на роль США в росте напряженности между Японией и Россией. Литовкин полагает, что Токио пытается таким образом надавить на Москву, не желая признавать итоги Второй мировой войны и подписывать мирный договор.

«Япония пытается надавить на нас, чтобы вернуть острова. Тем более что она чувствует за собой поддержку и даже науськивание Соединенных Штатов, которые все это организуют и подталкивают Страну Восходящего Солнца к обострению отношений с Россией», — отметил собеседник агентства.

Комментируя плановые передвижения российских самолетов над Тихим океаном, которые всколыхнули японскую общественность, Литовкин подчеркнул, что российские ВКС регулярно совершают подобные полеты. Это совершенно не скрывается и не несет никакой угрозы Японии, добавил эксперт. В целом, эти действия ВКС РФ обусловлены задачами по обеспечению безопасности страны.

«На территории Японии находятся американские военные базы, включая базы с ядерным оружием, — отметил военный обозреватель. — Кстати, это нарушение конституции этой страны, где записано, что на территории Японии не может быть никакого ядерного оружия — ни своего, ни чужого. Мы должны контролировать ситуацию на этих базах, это наше законное право».

Российские самолеты летают в нейтральном воздушном пространстве, и Японии не в чем нас упрекнуть, убежден Литовкин.

«Но вот ради определенных политических интересов, из злости, что провалилась концепция возвращения островов, и под давлением Соединенных Штатов эта катавасия и происходит», — добавил эксперт.

Литовкин также прокомментировал пассаж бывшего начальника разведки японских ВВС генерала-майора Эйдзи Судзуки в японском журнале Shukan Gendai, касающийся самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) ВВС России А-50. Автор статьи написал, что при реальном воздушном сражении самолет ДРЛО, который является высокоценной целью, был бы сбит истребителями японских военно-воздушных сил самообороны, что нанесло бы большой ущерб ВКС России.

«Собьют японцы наш самолет или не собьют... Они же понимают, что сбить российский самолет — это объявление войны, — сказал эксперт. — Япония — очень хрупкая, с точки зрения обороны, страна. Она представляет собой острова, удар по которым может нанести непоправимый ущерб для Японии. Я говорю даже не о ядерном ударе, а о ударе ракеты с обычной боеголовкой — фугасной или осколочно-фугасной. Поэтому Японии, конечно, нет смысла выпендриваться перед нами».

В заключение Литовкин процитировал слова британского классика Роберта Льюиса Стивенсона, дав совет японским властям.

«Живущий в стеклянном доме не может бросаться камнями, — заключил эксперт. — Поэтому пусть японский автор в духе самурая тешит свое самолюбие, но надо понимать, что с Россией надо разговаривать уважительно, а не задираться».

Ранее ФАН писал, что читатели японских СМИ бурно отреагировали на плановые полеты российских самолетов Ту-95МС над Тихим океаном.