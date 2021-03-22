Мексика ограничит въезд в страну для переселенцев с юга из-за COVID-19

Сьюдад-Идальго, 22 марта. Власти Мексики увеличили количество миграционных агентов в Сьюдад-Идальго, расположенном на границе с Гватемалой. Предполагается, что подобные меры уменьшат поток переселенцев с юга. Об этом сообщает издание Milenio.

#México: más control en la frontera sur



Ejército y Guardia Nacional vigilan el río Suchiate para frenar la oleada migratoria y el avance de la covid-19. #DWnoticias / rvp pic.twitter.com/RH0dqTo28K — DW Español (@dw_espanol) March 22, 2021

21 марта десятки сотрудников Национального института миграции (INM) дежурили вдоль реки Сучьяте, которая протекает в пограничных районах Гватемалы и Мексики. Миграционные агенты требовали предоставить необходимые документы от граждан, пересекающих границу на спасательных шлюпках. У кого их не было, в Мексику не пускали. Попасть в страну не смогли и торговцы, регулярно пересекающие границу нелегальным путем с целью закупки товаров.

«Нам запретили въезжать в страну, потому что думали, что мы мигранты. На самом деле мы едем в Мексику для торговли», — пожаловалась редакции Los Angels Times гватемалка Амалия Васкес.

Женщина с ребенком на спине и шестью членами семьи регулярно путешествует за 100 км для покупки товаров для последующей их продажи в Гватемале.

19 марта власти Мексики объявили о введении ограничений на пересечение южной границы ради «сокращения риска заражения коронавирусом». На самом деле эти меры приняли для ограничения объемов нелегальной миграции из Центральной Америки, сообщила пресс-служба МИД Мексики.

México, que logró que Washington le enviara 2.7 millones de vacunas contra COVID-19, reforzó las restricciones migratorias en la frontera sur. https://t.co/w9DTUB5Mpf — J luis aranda f (@joluarfa) March 22, 2021

В целях ограничения потока незаконных переселенцев также планируется использовать дроны и приборы ночного видения.

Despliegue del @INAMI_mx en la #FronteraSur de #Chiapas, para garantizar ☑️ ingresos y salidas de manera segura, ordenada y regular, en defensa del Interés Superior de la Niñez Migrante ???????????????? aplicando protocolos por COVID-19 ???? #VIDEO ???? pic.twitter.com/apniNnWb22 — INM (@INAMI_mx) March 20, 2021

Объем миграционного потока через Мексику в США пока не достиг уровня 2019 года. Однако администрация Джо Байдена обеспокоена стремительным ростом количества мигрантов с октября 2020 года, прежде всего, семей с маленькими детьми.

В последний раз правительство Мексики разместило значительное количество войск в этой зоне в январе 2020 года, когда необходимо было остановить большие группы людей, направляющихся в США.