МИД РФ: необходимость диалога по ядерному оружию с Лондоном «перезрела»

Москва, 22 марта. Замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал новый стратегический план Минобороны Великобритании. Лондон намерен нарастить ядерный потенциал.

Замглавы ведомства рассказал журналистам, что в свете новой стратегии Лондона, необходимость начать диалог между Москвой и Лондоном по поводу ядерных вооружений «назрела и перезрела».

В МИД РФ однако пока не установили соответствующих контактов после новостей о публикации новой оборонной стратегии Великобритании. Однако, в случае готовности Лондона к диалогу, Москва в сжатые сроки организует переговорный процесс со своей стороны.

«Контактов таких не было еще предметных, но, тем не менее, если и когда наши партнеры будут серьезно готовы к разговору о путях укрепления стратегической стабильности с учетом всех факторов, на нее влияющих, а это не только ядерный потенциал, <...> то, разумеется, мы будем готовы», — сказал Грушко.

Во вторник, 16 марта, комитет по обороне при Палате общин британского парламента опубликовал доклад о новой стратегии, в которой был изложен план увеличения расходов на оборону и развитие ядерного потенциала страны. Лондон намерен увеличить до 260 штук число ядерных боеголовок, хотя десять лет назад обещал снизить их число с 225 до менее 180 ракет.