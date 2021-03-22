Вера Брежнева подогрела слухи о своем участии в «Маске»

Москва, 22 марта. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева ответила на вопрос поклонников в Instagram о своем участии в шоу «Маска».

Фанаты уверены, что певица может скрываться под маской самого загадочного участника проекта — Солнца. Артистка не стала опровергать эту информацию, пошутив, что считает себя «светилом» музыки.

«То, что я солнце — это я солнце, это однозначно. Но вот в шоу ли?» — подогрела Брежнева интерес к программе.

На фото в Stories Брежнева предстала перед фолловерами в блестящем серебристом платье-бюстье. Тонкую шею она подчеркнула нежным колье в тон и сделала яркий макияж.

Во втором сезоне шоу «Маска» было 14 персонажей, программу уже покинули Юрий Стоянов (Банан), Светлана Хоркина (Черная Пантера), Азиза (Пингвин), Иосиф Пригожин (Ананас), а также Ольга Бузова (Розовая Пантера). По мнению ведущего Вячеслава Макарова, одним из самых интересных персонажей проекта является Лама. У судей нет догадок, кто из звезд может скрываться за этим костюмом.

Ранее сообщалось, что оперный певец Юсиф Эйвазов выразил сожаление из-за вылета из шоу Банана (Юрия Стоянова). Артист заявил, что ему очень нравилось фирменное движение актера.