В ЮВО рассказали, какие российские ЗРК встанут на защиту крымского неба

Москва, 22 марта. Российские комплексы противовоздушной обороны большой и средней дальности С-500 и С-350 могут появиться в Крыму, заявил командующий ЮВО Александр Дворников.

Перспективы размещения новейших отечественных ЗРК на территории полуострова были озвучены командующим Южным военным округом в разговоре с изданием «Красная звезда». По его словам, С-500 «Прометей» и С-350 «Витязь» могут быть переброшены в Крым в любой момент. Он напомнил, что сейчас на страже неба в регионе стоят системы С-400 «Триумф».

Крымский полуостров находится под защитой мощных сил ПВО, подчеркнул Дворников. Он отметил, что имеющихся в настоящее время средств достаточно для того, чтобы противостоять угрозе с воздуха с любого из направлений, на любых скоростях и на любых высотах. Прикрытие С-400 осуществляется зенитно-ракетными комплексами ближнего действия «Панцирь-С1». Командующий ЮВО добавил, что после появления в Крыму систем С-500 и С-350 возможности противовоздушной обороны в районе полуострова значительно расширятся.

Характеристики новейшего комплекса С-500 намного выше, чем у С-400. Журналисты американского издания The National Interest отметили, что радиус действия «Прометея» составляет 600 километров, тогда как «Триумф» способен уничтожать цели на удалении 400 километров. С-350 же представляет собой комплекс средней дальности, предназначенный для борьбы с аэродинамическими и баллистическими целями. «Витязь» оснащен сразу двенадцатью направляющими для запуска зенитных ракет.

Ранее американские эксперты перечислили преимущества российского С-400, сделавшие «Триумф» смертоносной машиной для уничтожения вражеских ВВС.

Кроме того, бойцы российских сил ПВО приняли участие в учениях на территории Бурятии, в ходе которых были задействованы комплексы С-400 и «Бук», сообщает RT.