Употребление бекона может стать причиной развития слабоумия

, 22 марта. Ученые из Великобритании пришли к выводу, что употребление всего одного кусочка обработанного мяса в день может повысить риски развития слабоумия.

Специалисты провели масштабное исследование, в ходе которого проанализировали показатели полумиллиона добровольцев. Они напомнили, что обработанным мясом является бекон, который многие люди едят на завтрак вместе с яичницей. Оказалось, что даже один кусочек продукта повышает риск слабоумия практически на 50%.

Заменить бекон можно другими продуктами, например, обработанным мясом. К примеру, если добавить в рацион телятину, говядину и свинину, хотя бы 50 г в день, это снизит риски развития болезни на 20%, пишет Planet Today.

Вероятность появления рака повышается из-за контактов с канцерогенами. К ним относятся как табачный дым, так и некоторые продукты. В их числе колбасы, бекон, сосиски и сардельки, сообщил российский доктор и телеведущий Александр Мясников.