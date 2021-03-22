Двадцатилетний красноярец погиб под колесами иномарки у остановки «Медуниверситет»

Красноярск, 22 марта. Смертельная авария произошла в утренние часы. При столкновении с автомобилем 20-летний юноша, шедший по проезжей части, погиб на месте.

Водитель «Тойоты» двигался по улице Белинского, не заметил молодого пешехода и сбил его. Известно, что погибший шел по проезжей части в попутном направлении с машиной.

Возможной причиной аварии могла стать темная одежда потерпевшего и плохая видимость на дороге. Сейчас на месте ДТП работают специалисты для выяснения причины и всех обстоятельств произошедшего.

Водитель сбил 46-летнего пешехода и бросил умирать на трассе в Калининградской области, сообщает ФАН.