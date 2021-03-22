Египетский министр осудил односторонние действия Эфиопии по плотине «Возрождение»

Каир, 22 марта. Министр ирригации Египта Мухаммад Абдул-Аты сделал официальное заявление в честь Всемирного дня водных ресурсов.

Чиновник посвятил свою речь соглашению по эксплуатации Великой эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ). Он подчеркнул, что Каир не приемлет односторонних действий со стороны Аддис-Абебы, так как они приведут к негативным последствиям.

«Воздействие дамбы на воды Голубого Нила — это одна из основных проблем, с которыми сегодня сталкивается Египет, особенно в свете мер, принятых Эфиопией», — утверждает министр.

Мухаммад Абдул-Аты подчеркнул, что для разрешения конфликта необходимо приложить большие усилия. Например, просвещать граждан в сфере рационального использования природных ресурсов и их защите от загрязнений.

Чиновник отметил, что на данный момент в Египте реализуются крупные проекты, ориентированные на справедливое распределение воды и управление ее потоками.

Однако Эфиопия выступает против ограничения эксплуатации плотины «Возрождение». Аддис-Абеба назвала внедрение четырехстороннего посредничества обманом и попыткой нарушить ее права на использование дамбы Хидасэ.