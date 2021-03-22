Прорыв нефтепровода в Саратовской области: итоги опасной аварии

В субботу на территории Саратовской области произошла опасная техногенная авария: в Пугачевском районе прорвало нефтепровод «Самара — Лисичанск». Площадь разлива нефти составила около 700 квадратных метров. По счастливому стечению обстоятельств, авария произошла на достаточном удалении от населенных пунктов: расстояние от прорыва нефтепровода до ближайшей деревни Орловка составило около пяти километров. Не было поблизости и водоемов, куда могла бы вытечь нефть и загрязнить их.



Пресс-служба компании «Транснефть — Приволга» вскоре опубликовала заявление, призвав людей не беспокоиться по поводу аварии.

«Ситуация не представляет опасности для окружающей среды и не окажет влияния на потребителей. Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации отсутствуют. Причины инцидента устанавливаются. Нефтепровод работает штатно», — сообщили в компании.

Свидетель событий Иван Андрейченко рассказал корреспонденту ФАН, как выглядело место утечки нефти спустя несколько часов после аварии.

«Со стороны казалось, что не произошло ничего необычного. Складывалось ощущение, что снег здесь просто растаял быстрее обычного и сквозь него проступила земля. Только вблизи можно было увидеть большие черные лужи и подтеки. В других местах снег был просто «присыпан» черно-коричневым налетом. Запах тоже стоял очень специфический, ни с чем не перепутаешь. Там работало очень много людей, какие-то помпы действовали, машины туда-сюда мотались. Думаю, убрали все очень качественно», — подчеркнул свидетель.

На месте аварии больше суток шла активная работа по очистке территории. 65 человек личного состава и 25 единиц техники безостановочно собирали загрязненные снег и землю, которые затем увозились на грузовиках.

«Сбор грунта завершен, сейчас производится его вывоз на специальную площадку. Всеми работами занимались сотрудники компании «Транснефть — Приволга», спасатели не привлекались. На данный момент для экологии региона нет никакой угрозы, все под контролем», — сообщили корреспонденту ФАН в пресс-службе МЧС России по Саратовской области.

Несмотря на успокаивающие заявления спасателей и нефтяников, в социальных сетях многие жители региона выразили опасение из-за возможной «экологической катастрофы». Директор «Центра системных исследований», эколог Елена Есина в беседе с корреспондентом ФАН заявила, что поводов для беспокойства нет.

«Не вижу в ситуации ничего сверхъестественного, это стандартная история. Есть понятный алгоритм действий: грунт, или, в данном случае, снег, аккуратно снимают и вывозят с места аварии. Поскольку в нынешней ситуации это снег, его должны отвезти и погрузить в снегоплавильную установку. Там есть специальные очистные сооружения, которые помогут извлечь опасные для природы соединения. На традиционных свалках подобный снег не окажется, это исключено. Следовательно и окружающей среде ничего не грозит. Страхи по поводу экологической катастрофы? Их обычно разгоняют так называемые «а-ля экологи», которых настоящие специалисты уже откровенно ненавидят. Именно благодаря доморощенным блогерам и любителям хайпа слово «эколог» зачастую несет негативную окраску», — отметила Есина.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил оценить ущерб от разлива нефти. Изучать положение будет специальная комиссия. ФАН продолжит следить за ситуацией.



Напомним, в регионе скоро начнут перерабатывать опасные отходы. Процесс будет проходить на базе бывшего завода по уничтожению химического оружия.