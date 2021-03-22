Живущий в России народ мари встретил Год лошади

Москва, 22 марта. Марийцы встретили 7529 год. Согласно календарю, следующие 365 дней им будет покровительствовать лошадь.

Мари или марийцы — это финно-угорский народ в России, проживающий в Республике Марий Эл и на севере Башкортостана. Некоторые его представители рассредоточились по территории Поволжья и Урала. Верховный карт марийской традиционной религии Александр Таныгин назвал условие стабильной жизни в наступившем по местному календарю году.

Если марийцы и власти будут держать все вопросы под контролем, все сложится благополучно, уверен он, пишет «Медиапоток». Согласно марийскому календарю, новый год наступает в ночь на 22 марта. Каждый год 32-летнего цикла имеет своего покровителя.

Высший руководитель Ирана Али Хаменеи ранее поздравил сограждан с праздником Навруз. По солнечному календарю наступил 1400 год. Минувший 1399-й стал для Ирана годом испытаний, отметил Али Хаменеи. На это повлияла в том числе пандемия коронавируса.