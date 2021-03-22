Жители Польши рассказали, какие страны представляют угрозу для Варшавы

Варшава, 22 марта. Компания «Сошиал ченджес» провела опрос по заказу портала «вПолитице», считают ли поляки, что Россия представляет угрозу для Варшавы. Данный опрос возмутил пользователей Сети.

По результатам опроса, 50% населения считает, что Россия представляет для Польши угрозу, а 25% респондентов уверены в обратном. Польские пользователи негативно отреагировали на опрос. Издание «НьюИнформ» опубликовало некоторые комментарии. Большая часть поляков считают, что данный опрос настраивает представителей разных народов друг против друга.

«А я предложил бы другой вопрос: чувствуете ли вы себя в безопасности в Польше, зная, что правящая партия разоружила армию и разорвала отношения с союзниками в ЕС и США, и в результате мы стали легкой добычей для России?» — пишет пользователь с ником be ton.

Кроме этого, в комментариях поляки объяснили, какие страны представляют опасность для Варшавы. Некоторые пользователи высказали мнение, что главными угрозами для страны являются США и Украина. В большинстве комментариев обсуждалось, что Украина продвигает бандеризм, который создает фундамент ненависти к полякам. Последствия таких действий должны всерьез тревожить власти Польши, уверены в стеи Интернет.

Угроза существует и от США, которые провоцируют Россию на конфликт, и война в этом случае будет разворачиваться на территории Польши, считают в Сети. После ядерного удара Москвы Варшава перенесется в каменный век, пишет пользователь Icer Pappaport.

Ранее сообщалось, что активные действия России на рынке драгоценных металлов подтолкнули Польшу к увеличению своих запасов золота. При этом Ytro.ru пишет, что Польша собирается вооружиться против российских танков израильскими ракетами.