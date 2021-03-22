Назначена дата вакцинации Владимира Путина от коронавируса

Москва, 22 марта. Президент России Владимир Путин сделает прививку от коронавируса 22 марта. Об этом сообщил сам российский лидер.

Глава государства сделает прививку одной из трех российских вакцин. По словам Путина, вакцинация является добровольным делом.

«Это личное решение каждого человека. Кстати, я сам намерен сделать это завтра», — сказал президент.

Российский лидер ранее выразил надежду на быстрый темп вакцинации от COVID-19 в стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Путин сам сообщит о том, когда он сделает прививку от коронавируса.