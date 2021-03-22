Следствие не ходатайствовало об аресте актера Лаврова

Москва, 22 марта. Андрей Лавров, в отношении которого сегодня было возбуждено уголовное дело, находится на свободе. Следствие не просило брать актера под арест.

Изначальным инициатором возбуждения уголовного дела против актера Андрея Лаврова являлось следствие МВД, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Позже дело было передано в СК Москвы.

Также отмечается, что сейчас Лавров находится на свободе. Следствие не ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, деятель кино напал на сотрудника ВАИ в Москве. По данным следствия, Лавров подошел к инспектору и достал нож.